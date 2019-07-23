0.2 % الانخفاض بأسعار المستهلك في يونيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.2%، خلال شهر يونيو 2019، عن مستوياتها في شهر مايو 2019. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز الإحصاء بأبوظبي حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2019، والأشهر الستة الأولى من عام 2019 بأساس عام 2014. ويقدم التقرير كذلك، تفصيلاً للنتائج حسب مستوى رفاه الأسرة ونوع الأسرة، إلى جانب نسب مساهمة المجموعات الرئيسية في التغير السنوي للأسعار.

وطبقاً لنتائج التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.2% خلال شهر يونيو 2019، مقارنة بشهر يونيو من عام 2018، حيث انخفض الرقم القياسي من 111.9% في شهر يونيو 2018، إلى 111.6% في شهر يونيو 2019. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال شهر يونيو 2019، مقارنة بشهر مايو 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 111.6% خلال شهر يونيو 2019، بينما كان 111.9% في شهر مايو من عام 2019.

من جانب آخر أظهر التقرير انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.6% إلى 111.3% للفترة يناير يونيو من عام 2019، متراجعاً عن مستوى 111.9% خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأورد المركز كذلك، مساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسية في حركة الأسعار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي (تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض)، حيث أسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 204.0% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير يونيو من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%. كما أسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 154.2% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير يونيو من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.8%، تلتها مجموعة «الأغذية والمشروبات» التي أسهمت بنسبة 33.8% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير يونيو من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.6%.