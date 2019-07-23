شكرا لقرائتكم خبر عن كيف جذب التنين الصينى 794.8 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذبت الصين نحو 794.837 مليار دولار، استثمار أجنبى مباشر خلال 6 سنوات فى الفترة من 2013 حتى نهاية 2018.

وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، إن الصين تصدرت دول قارة أسيا من حيث جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، واستحوذت على أغلب استثمارات دول شرق وشمال شرق أسيا ، قال التقرير إن عام 2018 شهد بلوغ الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين 139.043مليار دولار، وهو الأعلى خلال الست سنوات.

فيما جذبت الصين 134.063 مليار دولار عام 2017 ،وجذبت 133.710 مليار دولار عام 2016.

Advertisements

وفى عام 2015 جذبت الصين 135.610 مليار دولار، مقارنة ب 128.500 مليار دولار عام 2014،وفى عام 2013 جذبت الصين نحو 123.911 مليار دولار.

ونجحت الصين جذب تلك الاستثمارت من خلال عدة آليات منها فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى المباشر بدون تعقيدات مع تسهيلات كبيرة فى الحصول على الأراضى بجانب امكانية الشراكة بين المستثمرين فى الصين والمستثمرين من الخارج .

جدير بالذكر أن الصين هى الدول الأكثر نموا فى العالم، تليها الهند ومصر على الترتيب .