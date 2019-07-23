شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يقاضى "زايد 2000" بسبب مياه الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أنه رفع دعوى قضائية ضد مشروع زايد 2000 السكنى بسبب تسريب مياه صرف صحى على مبنى الاتحاد فى الشيخ زايد، والذى تكلف حتى الان مايزيد على مائة مليون جنيه سددتها الغرف والاتحاد، منذ تخصيص الأرض والحصول على رخصة المبانى فى عام 2007.

وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الاتحاد يعمل حاليا على استكمال العمل بالمشروع الذى يضم مبنى إدارى وفندقا ودار مناسبات تعليميان لخدمة الشباب الراغب فى دخول سوق العمل، من خلال التدريب العملى على الأعمال الفندقية.

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وأشار الوصيف إلى أنه لاخوف على المبنى الأساسى جراء التسريبات التى تمت، وهناك أكثر من جهة ستقوم بدراسات عن التأثيرات التى وقعت، مشيرا إل أهمية هذا المشروع الذى سيتم استكماله على وجه السرعة لخدمة القطاع.