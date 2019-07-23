شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يحقق أحلام الشباب ويصنع كوادر اقتصادية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار السنوات الماضية، تمكن جهاز تنمية المشروعات، من تنفيذ العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك الكثير من النماذج الشبابية التى حققت حلمها بعد حصولهم على قرض تنمية المشروعات، وأصبحوا الآن كوادر اقتصادية فى العديد من المجالات ..
الفيديو التالي يرصد العديد من نماذج التى نجحت بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة..
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