شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 22-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم، الاثنين 22-7-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.485 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دلتا للإنشاء والتعمير، أسمنت سيناء، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ليسيكو مصر، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.485 مليار جنيه. البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.485 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.2 مليون ورقة مالية بقيمة 396.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.19%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 43 ألف جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 16788 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

فورىقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على قيـــد أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برأس مال مصدر قدرة 353.7 مليون جنيه موزع على 707.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. فورىقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على قيـــد أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برأس مال مصدر قدرة 353.7 مليون جنيه موزع على 707.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت اللجنة، إنه لن يتم التداول على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.

وحددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو الجارى، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل، منوها إلى أن انتهاء الإعلان يوم الأحد 28 يوليو.

وتلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـــــ 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة أو غيرهم ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لراس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .