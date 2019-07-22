شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف السياحية: بحثت مع رئيس الوزراء التحديات التى تواجه القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، محاور اللقاء مع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، اليوم، والذى تم خلاله مناقشة بعض المشكلات التى تواجه قطاع السياحة للنهوض به، بما يخدم مساهمته فى الاقتصاد القومى.

وأشار الوصيف فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، إلى أنه تم مناقشة محاور رئيسية للعمل خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها العمل على زيادة تنافسية المقاصد السياحية ورفع كفاءة المنتج السياحى، وملف إعادة تصنيف الفنادق المصرية، وتدريب العمالة، بالإضافة إلى ملف مبنى الشيخ زايد المملوك للاتحاد، والضرائب المستحقة على الاتحاد فيما يخص برنامج الطيران العارض عن السنوات الماضية.

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وأوضح الوصيف أن هناك ضرائب تم فرضها على الاتحاد عندما كان يتبعه ملف تحفيز الطيران العارض قبل أن ينتقل لوزارة السياحة فى 2016، لافتا إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بدراسة الأمر مع وزراء المالية والسياحة لإعادة النظر فيها.