شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22- 7 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 22-7-2019.

إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 6 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى دلتا للإنشاء والتعمير، أسمنت سيناء، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، ليسيكو مصر، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.485 مليار جنيه. البورصة تربح 2.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار ضعف أحجام التداول، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.485 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 100.2 مليون ورقة مالية بقيمة 396.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.7 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.19%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 43 ألف جنيه، 28.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 16788 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1374 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

Advertisements وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 6.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.87%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.72%

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.67%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- دلتا للإنشاء والتعمير مصر بسعر إغلاق 4.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.11%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 17.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.54%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.03%

- أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بسعر إغلاق 82 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%