شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ألمانية: حقول غرب الدلتا ستساهم بـ 20% من إنتاج الغاز الطبيعى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماريو ميرين رئيس شركة ونيترشال ديا الالمانية، إن حقول غرب الدلتا ستساهم بـ 20 % من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.

وأضاف ماريو ميرين رئيس شركة ونيترشال ديا، فى مؤتمر مساء اليوم، أنهم يستهدفون زيادة إنتاج حقل دسوق لـ 100 مليون قدم مكعب غاز بنهاية العام.

وأشار ماريو ميرين رئيس شركة ونيترشال ديا، أن حجم إنتاجهم فى مصر نحو 40 ألف برميل زيت مكافي يوميا من حقول الشركة، لافتا أن ذلك الإنتاج هو ضعف إنتاج الشركة مقارنة بشهر يناير الماضي.

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وتوقع ماريو ميرين رئيس شركة ونيترشال ديا، وضع حقل ريفن على الإنتاج نهاية العام الحالى، لافتا أن حجم إنتاجه سيفوق الأربعة حقول الأخرى بشمال الإسكندرية.

وقال ماريو ميرين رئيس شركة ونيترشال ديا، إنه تم تعديل اتفاقية سعر الغاز المصاحب بحقول خليج السويس، وهو ما يشجع على الاستثمار فى الحقول القديمة مع المحافظة على التسهيلات والسلامة المهنية، والتى كانت تتطلب تحسين الشروط التجارية، لافتا أنه تم تمديد الاتفاقية لـ 8 سنوات.

وأضاف ماريو ميرين، أن الشركة لديها اهتمام بالدخول فى من المزايدات التى ستطرح وزارة البترول خلال الفترة المقبلة ومنها "مزايدة غرب المتوسط"، قائلا منتظرين الإعلان عنها كما إنه يتم حاليا تقييم المعلومات والبيانات الخاصة بمنطقة غرب المتوسط، استعدادا للدخول فى تلك المزايدة عند طرحها.