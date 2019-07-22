شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: خطة الاتحاد تستهدف تعظيم مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن خطة الإتحاد للفترة القادمة تستند إلى معايير أساسية تستهدف تعظيم مساهمة السياحة فى الاقتصاد القومى المصرى، ورفع مستوى المقاصد السياحية والخدمة المقدمة، وتعظيم فرص العمل ورفع مستوى كفاءة العنصر البشرى وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية فى هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتى انعقدت اليوم للمرة الأولى منذ عام 2005، حيث قال الوصيف: "نعمل بإصرار على النجاح والتوفيق واضعين أمامنا أهمية السياحة والدور المحورى الذى تلعبه كمصدر رئيسى للدخل القومى، ولاسيما من العملة الصعبة لكونها من أهم الأنشطة الاقتصادية للصادرات الخدمية، بالاضافة إلى كونها نشاط جاذب للإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة".

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وقامت الجمعية العمومية باعتماد ميزانيات الأعوام المالية من 2016 وحتى 2018، كما تم عرض الموقف العام لأهم الملفات التى تسلمها المجلس الحالى وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله فى فبراير من العام الجارى.