شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستند لدعمه الحالي – تحليل – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) ببداية تداولات هذا الأسبوع متأثراً بثبات مستوى الدعم المهم 198.51 بعد أن أعاد اختباره ، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements لهذا وطيلة ثبات الدعم 198.51 نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 208.43 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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