- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يستند لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد - تحليل – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بذلك تجميع قواه الإيجابية التي قد تدفعه لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.23 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال اليكتريك يستند لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد - تحليل – 22-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.