شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يستند لدعم خط اتجاه تصحيحي صاعد - تحليل – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستند سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة إلى دعم خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك بالتزامن مع استناده أيضاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحاول السهم بذلك تجميع قواه الإيجابية التي قد تدفعه لاستعادة تعافيه والارتفاع من جديد .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 11.23 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 9.80 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد