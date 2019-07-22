شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يستعيد تعافيه – تحليل – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل INTEL CORP (INTC) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير ، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 51.20 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 59.54 إلى 42.83) .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 51.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 53.16 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد