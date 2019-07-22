الاقتصاد

جنرال موتورز يقفز ارتفاعاً – تحليل – 22-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) تداولاته هذا الأسبوع بداية قوية ، حيث قفز السهم ارتفاعاً ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 40.41 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً ، أمام محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

 

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 40.41 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 42.70 .

 

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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