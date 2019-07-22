- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اختراق مستوى المقاومة المحوري 57.55 ، وذلك في إطار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .
ولهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 57.55 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 59.25 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سيسكو يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 22-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.