شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية اختراق مستوى المقاومة المحوري 57.55 ، وذلك في إطار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها .

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ولهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 57.55 ، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 59.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد