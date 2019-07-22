شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى مستقراً فوق مقاومة القناة الهابطة، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 0.7140.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد