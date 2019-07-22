الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً واضحاً لمستوى 62.92 ويستقر فوقه الآن، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 64.35 وتمتد إلى 65.92.

 

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 62.92 والثبات دونه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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