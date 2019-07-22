شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 56.40 ويكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج نعتقد بأنه سيدفع السعر لاختبار المقاومة الأهم 57.33، ليكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 56.40.

نشير إلى أن استمرار الميل الصاعد واختراق 57.33 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والتوجه نحو مناطق 60.00 على المدى القريب، بينما كسر 56.40 سيعيد تفعيل السيناريو السلبي الذي يتواجد هدفه الأول عند 54.47.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.47 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي