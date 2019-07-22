شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة حول 16.35 منذ الصباح، وبما أن السعر فوق 16.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق 16.50 مطلوب لتعزيز فرص استهداف مستوى 17.30 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.20 والمقاومة 16.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد