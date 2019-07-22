شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق خط الاتجاه الصاعد حتى الآن، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل، بينما تظهر الإشارات الإيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستوى 1410.90، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1450.00 وتمتد إلى 1500.00 بعد اختراق المستوى السابق.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1415.00 والمقاومة 1460.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد