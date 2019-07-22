انخفاض أرباح البحري 75% إلى 45.6 مليونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» إلى 45.6 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 185.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 75%.

وأوضحت الشركة في بيان أمس على تداول أن الربح التشغيلي بلغ 204.3 ملايين ريال خلال الربع الثاني، مقابل 305.5 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 33%. كما بلغ إجمالي الربح 240 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 334.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 28%.

Advertisements

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 224.2 مليون ريال، مقابل 308.5 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض 27%.

أسباب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني:

انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى انخفاض طفيف في معدلات أسعار قطاع نقل النفط.

ارتفاع تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الاستهلاك وتكاليف الوقود.

ارتفاع مصاريف التمويل، وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة، وإضافة قروض جديدة.

أسباب انخفاض صافي الربح خلال النصف الأول: