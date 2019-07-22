هيئة النقل تطلق بوابة «بيان» لإدارة نقل البضائع الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مكنت الهيئة العامة للنقل الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع من خلال «بوابة بيان» الالكترونية التي توضح حمولة الشاحنات على الطرق البرية للبضائع المنقولة داخل المملكة أو خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها.

وتهدف «بوابة بيان» إلى التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات نقل البضائع وتطويرها، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وتحقيق الفعالية والسرعة والدقة، ومواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية لتطور سوق النقل، كذلك تقديم التقارير والإحصائيات الذكية، والتحقق من نظامية المركبات والسائقين، وتسجيل الشحنات داخل المملكة أو خارجها.

ويستفيد من خدمة «بيان» الناقل الفرد أو الشركة ممن يتوفر لديهم ترخيص الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع، و(المرسل) الذي تعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه، سواء كان مالك البضاعة أو مفوضا عنه.

كما يستفيد منها (وسيط الشحن) وهي المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للنقل والمتعاقدة مع الناقل باسمها الخاص لحساب المرسل؛ لنقل البضاعة إلى المرسل إليه، كذلك يستفيد منها (المرسل إليه) الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو إنابة غيره في استلام البضائع من الناقل.

وتحتوي بوابة بيان على خدمتين رئيستين، الأولى (خدمة وثيقة النقل) وهي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعد إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، والثانية (خدمة بيان الحمولة) وهي قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.

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وتعزز هذه الخطوة من صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة من خلال إدارة تدفق الموارد المختلفة من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، حيث تمثل تلك الصناعة أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا والتقدم في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا والأولى إقليميا.

بوابة بيان

الأهداف

التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات نقل البضائع

ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل

تحقيق الفعالية والسرعة والدقة

مواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية

تقديم التقارير والإحصائيات الذكية

التحقق من نظامية المركبات والسائقين

تسجيل الشحنات داخل المملكة أو إلى خارجها.

الناقل الفرد أو الشركة، ممن يتوفر لديهم ترخيص الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع

المرسل، الذي تعاقد مع الناقل أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه

وسيط الشحن، المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للنقل والمتعاقدة مع الناقل

المرسل إليه، الذي له الحق أن يقوم بنفسه أو إنابة غيره في استلام البضائع من الناقل.

خدمة وثيقة النقل

وهي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعد إثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة.

خدمة بيان الحمولة

وهي قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.