9 مسارات تدريبية في المخيم الالكتروني لتمكين الأفراد بسوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

يقدم برنامج المخيم الالكتروني برامج تدريبية الكترونية عدة، وجلسات تفاعلية، في تسعة مسارات، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، لتزويد شرائح المجتمع من الطلبة والباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

Advertisements

وتقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مساري الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد مساري مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمساري مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/‏ دروب والجهة المشاركة.

وجدد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوته لأفراد المجتمع للاستفادة من البرامج التدريبية الالكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها المخيم الالكتروني عبر منصة «دروب» حيث تستمر حتى مطلع محرم 1441.

9 مسارات