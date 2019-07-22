استقرار الدولار في تعاملات مساء اليوم عند 16.56 جنيه

دليل الوطن - واصل سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 يوليو 2019.

واستقرت أسعار صرف الدولار في تعاملات ختام اليوم، عند 16.56 جنيه رغم وصول مستوى هبوطه لأدنى مستوى له منذ إبريل الماضي بمتوسط قدره نحو 50 قرشا.

وأسعار الدولار سجلت أدنى سعر بالبنوك "العربي الإفريقي الدولي، مصر، القاهرة، الأهلي، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الأهلي اليوناني" نحو 16.56 جنيه للشراء و 16.66 جنيه للبيع.

متوسط صرف أسعار الدولار ببنوك "الإسكندرية، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، سايب، المصري الخليجي، عودة" وصل نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع.

أسعار الدولار وصلت أعلى سعر بمصرف أبوظبي الإسلامي نحو 16.58 جنيه للشراء و 16.67 جنيه للبيع.