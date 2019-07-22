شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة : مستعدون للتحرك للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الاثنين، إنها تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كثب وإنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة للإبقاء على إمدادات كافية بسوق النفط العالمية.

وقالت الوكالة ، التي مقرها باريس إن حق المرور الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق محوري للاقتصاد العالمي ويجب المحافظة عليه ، فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل المخاوف من أن احتجاز إيران لناقلة بريطانية في المضيق الأسبوع الماضي قد يفضي إلى تعطيلات للإمدادات القادمة من منطقة الخليج الغنية بالطاقة.

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وقالت الوكالة في بيان "للمستهلكين أن يطمأنوا بأن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا، حيث زاد إنتاج النفط على الطلب في النصف الأول من 2019، مما دفع المخزونات العالمية للارتفاع 900 ألف برميل يوميا."

وقالت وكالة الطاقة إن حوالي 20 مليون برميل من النفط تُنقل يوميا من خلال المضيق، بما يعادل نحو 20 % من المعروض العالمي .