شكرا لقرائتكم خبر عن انتاج النفط الروسى يصل إلى 11.05 مليون برميل يومياً فى 1-21 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدران الى رويترز ، أن إنتاج النفط الروسى تعافى إلى حوالى 11.05 مليون برميل يوميا بين الأول والحادى والعشرين من يوليو وذلك من مستوى 10.79 مليون برميل يوميا الذى تراجع إليه فى أوائل الشهر ، ويظل هذا دون متوسط يونيو البالغ 11.15 مليون برميل يوميا وأقل من المستوى الذى تعهدت به روسيا فى إطار اتفاق عالمى.

كان إنتاج النفط الروسى تراجع إلى مستوى قريب من أدنى مستوياته فى ثلاث سنوات أوائل يوليو، مع تأثر الإنتاج بخلاف بين محتكر أنابيب النفط الروسية ترانسنفت وأكبر منتج فى البلاد روسنفت.

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وقالت روسنفت ، إن ترانسنفت قلصت كميات النفط التى تنقلها من وحدة المنبع الرئيسية لها يوجانسك للنفط والغاز، مما أضر بالإنتاج الذى كان متقلصا بالفعل من جراء أزمة تلوث الخام.

وفى الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إنه لا توجد قيود فى وحدة روسنفت وإن إنتاج النفط الروسى عاد إلى المستوى المنصوص عليه فى الاتفاق المبرم مع أوبك.

وقال المصدران ،إن إنتاج يوجانسك بين الأول والحادى والعشرين من يوليو ظل منخفضا 11 % عن متوسط يونيو، فى حين كان إجمالى الإنتاج الروسي، باستبعاد المشاريع المشتركة، منخفضا 4% فى الفترة ذاتها ، ولم ترد روسنفت ولا ترانسفت ولا وزارة الطاقة الروسية حتى الآن على طلبات للتعقيب.