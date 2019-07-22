شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الغرف السياحية: الاتحاد بدأ تنفيذ برنامج تدريب 36 ألف شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتحاد بدأ فى إبريل الماضى فى تنفيذ برنامج تأهيل وتدريب العمالة الفنية، والممول بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى، ووزارة السياحة، ذلك بعدما انتهى خلال الأشهر الماضية من تحديث المناهج ومراجعة، الخطة الموضوعة للمشروع لتدريب حوالى 36 ألف شاب خلال 36 شهرا بدلا من الثمانية آلاف شاب التى كان مقررا تدريبهم بنفس مقدار المنحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد، والتى انعقدت اليوم للمرة الأولى منذ عام 2005، حيث أكد الوصيف، أن التدريب هو العماد الرئيسى لرفع مستوى الخدمة المقدمة فى المنشآت، بما يتناسب ومكانة مصر السياحية وما يتوقعه السائح من دولة تتمتع بكافة المقومات السياحية الطبيعية.

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وأشار إلى التعاون والتنسيق بين الاتحاد والغرف السياحية الخمس، ووزارة السياحة لتحقيق هذا الهدف الطموح، لإعادة هيكلة القطاع السياحى.