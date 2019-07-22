شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" توقع شراكة استراتيجية لإتاحة خدمات التليفزيون عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الشركة المصرية للاتصالات – أول مشغل اتصالات متكامل في مصر – اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE وذلك بهدف إتاحة خدمات البث التليفزيوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) لعملاء المصرية للاتصالات بالتعاون مع مقدمي خدمات المحتوى.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ستقوم المصرية للاتصالات بتقديم محتوى مرئي وقنوات تليفزيونية متميزة ومختارة لعملائها داخل السوق المصري بطريقة تفاعلية وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة اعتمادا على تقنية IPTV، وذلك ضمن باقات مختلفة تتناسب مع كافة شرائح العملاء وتغطي العديد من المجالات مثل الترفيه، والرياضة، والمسلسلات، والأفلام، والأطفال، وغيرها من خدمات المحتوى المرئي.

وقال المهندس عادل حامد ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن هذه الاتفاقية ستساهم في تقديم أفضل تجربة وأحدث خدمات لعملائنا، وتتطلب خدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV شبكات متطورة وسرعات إنترنت عالية وما قامت به المصرية للاتصالات مؤخرا من رفع كفاءة الشبكات وإحداث نقلة حقيقية في خدمات الانترنت داخل السوق المصري قد ساهم بشكل كبير في تمكين الشركة من تقديم خدمات الاتصالات الثلاثية (الصوت-البيانات-المحتوى المرئي) والرباعية (الصوت – البيانات – المحتوى المرئي – المحمول) أيضا.

وتابع حامد ، بالقول إن الشركة مستمرة في خطط التطوير والتحديث لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتحقيق تطلعاتهم اعتمادا على أحدث التقنيات العالمية، اختارت المصرية للاتصالات العمل مع CNE نظرا لما تتمتع به الشركة من تقنيات متطورة ومبتكرة وخبرات كبيرة في مجالات التشفير والتوزيع وإدارة الاشتراكات باستخدام أحدث الأنظمة المتاحة عالميا، إلى جانب امتلاكها لحقوق التشفير والتوزيع لعدد كبير ومتنوع من خدمات التليفزيون المدفوع في المنطقة، ونتطلع عبر هذه الشراكة الاستراتيجية لإحداث علامة فارقة لخدمات IPTV في المنطقة."

وقال اللواء محمد قاسم العضو المنتدب للشركة المصرية للقنوات الفضائية: أن هذه الشراكة تبرهن على مدى ثقة الشركات والمؤسسات في إمكانات وقدرات CNE وما تمتلكه من بنية متطورة وخبرات كبيرة لدعم و مساعدة عملائها وضمان حصولهم على تجربة مميزة اعتمادا على أحدث الأنظمة العالمية. ونسعى من خلال شراكتنا مع أفضل مقدمي المحتوى في المنطقة لتقديم نوعية مميزة وتجربة مثالية لعملاء المصرية للاتصالات."

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