«ثقة» تصدر 1000 سجل تجاري وتعالج 1600 أمر تنفيذي وتقدم استشارات طبية لـ1500 مريض يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

حققت شركة «ثقة» منذ انطلاقتها في 2012 عددا من الإنجازات لخدمات الأعمال عبر حلول رقمية تقدمها «ثقة» مع الجهات ذات الاختصاص، بقيادة نخبة من الكفاءات الوطنية لتقديم الخدمات والحلول الذكية للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتصبح من القيادات الفعالة في الحلول الرقمية.

ووفق إحصائية تناولت أثر «ثقة» باليوم الواحد، اطلعت «مكة» عليها، سجلت الشركة عددا من الإنجازات اليومية، من بينها المساهمة في إصدار وتجديد 1000 سجل تجاري، وتسجيل 95 علامة تجارية، ونشر 70 عقد تأسيس وقرارات للشركاء الكترونيا، ومعالجة 1600 أمر تنفيذي بشكل الكتروني، وتقديم استشارات طبيبة لأكثر من 1500 مريض يوميا.

ويمتد أثر «ثقة» للمجتمع المحلي ليتضمن المستوى المالي والتجاري والصحي والاجتماعي، من خلال التعاون والشراكة فيما بينها وبين الجهات الحكومية لإنشاء منصات رقمية سهلت عددا من الإجراءات، من بينها منصة معروف لدى وزارة التجارة، ومنصة اعتماد، وغيرها من المنصات التي ساهمت في تقليص الوقت واستبدال المعاملات الورقية بالالكترونية والتواصل السريع فيما بين المستفيد والجهة المستهدفة والمقدمة للخدمة.

وتعمل السعودية في رؤيتها 2030 على تطوير البنية التحتية الرقمية لتكون ممكنا أساسيا لبناء الأنشطة التجارية، ولجذب المستثمرين، ولتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

Advertisements

ويدفع تطور الاقتصاد العالمي بابتكارات جذرية في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية المؤسسات التجارية والحكومية إلى تبني التحول الرقمي.

أثر ثقة:

«البيئي»

توفير أكثر من 46 طن ورق

دعم أكثر من 27 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

مساعدة أكثر من 1500 مريض

تسهيل عملية التوريد على أكثر من 55 دولة

المساهمة في عملية تدقيق واردات تعادل أكثر 40 مليارا واكتشاف 9 ملايين من الفروقات الجمركية

المساهمة بـ 13 مليون ريال إيرادات للاقتصاد

زيادة مستوى الشفافية لأكثر من 120 مناقصة وعقود عامة

«كفاءة التكلفة»

توفير أكثر من 600 ألف لتر من مكلفات البنزين، ما يعادل أكثر من 1.3 مليون ريال

تقليل مدة التنقل من 1.5 ساعة إلى 5 دقائق

وفرت الخدمات الالكترونية أكثر من مليون ساعة من استخدام المعاملات التقليدية

إنجازات »ثقة« باليوم الواحد: