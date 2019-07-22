رؤى المدينة تبحث مع جهات حكومية إعادة تصميم مخطط مشروع دار الهجرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشنت شركة رؤى المدينة القابضة بالمدينة المنورة بمشاركة 4 جهات حكومية أمس ورشة عمل بعنوان «المخطط العام والتصميم الحضري» لمشروع رؤى المدينة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس خالد التلمساني أن الورشة تهدف لبحث مجالات التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإعادة تصميم المخطط العام لمشروع دار الهجرة، والذي يعد نقلة نوعية لأهالي منطقة المدينة المنورة وزوارها في جميع القطاعات السكنية والترفيهية والتسويقية، إضافة إلى احتوائه عددا من المشاريع الاستثمارية المهمة.
وتعمل ورشة العمل التي تعد الأولى من نوعها في منطقة المدينة المنورة على تعزيز التعاون المتبادل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة متمثلة في إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التطوير بالمدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، ووزارة المالية، بهدف تبادل ونقل الخبرات بالتعاون مع شركات عالمية في مجال التخطيط، إضافة إلى مستشارين متخصصين في مجال الفندقة والضيافة والنقل والحشود.
وتأتي الورشة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الزوار قاصدي المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن عن تأسيس شركة «رؤى المدينة»، وهي شركة تطوير عمراني تهدف إلى تعزيز جاهزية منطقة المسجد النبوي لاستضافة عدد أكبر من الزائرين للمدينة.
4 جهات
- إمارة منطقة المدينة المنورة
- هيئة التطوير بالمدينة المنورة
- أمانة منطقة المدينة المنورة
- وزارة المالية
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