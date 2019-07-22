47.7 % زيادة في تراخيص المشاريع الزراعية بالنصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 إلى 195 ترخيصا، بزيادة نسبتها 47.7% عن الفترة نفسها في العام الماضي، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية وزيادة كفاءة الخدمات الزراعية المساندة.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن التراخيص تنوعت ما بين تراخيص إنشائية بـ75 ترخيصا، وتشغيلية بـ117 ترخيصا، ومبدئية بثلاثة تراخيص فقط، مبينا أن التراخيص شملت المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية، والخدمات التسويقية ومستودعات التبريد.

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وأشار إلى أن إصدار التراخيص يأتي تفعيلا لدور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتنمية قطاع الخدمات الزراعية ودعم الإنتاج الزراعي، مؤكدا أن الوزارة تشجع الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزراعي بالتقنيات الحديثة المرشدة لاستهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية المطبقة والمعتمدة، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة ورؤية المملكة 2030، سعيا منها إلى تأمين منتج محلي متميز بجودة عالية.

يذكر أن عدد تراخيص المشاريع الزراعية الصادرة في عام 2018 بلغ 263 ترخيصا، ويتوقع أن تصل نسبة الزيادة في عدد التراخيص لعام 2019 إلى 50% عن العام السابق.

تراخيص المشاريع الزراعية بالنصف الأول

195 ترخيصا

نسبة الزيادة 47.7%

75 ترخيصا إنشائيا

117 ترخيصا تشغيليا

3 تراخيص مبدئية

أنواع المشاريع: