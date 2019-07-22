شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك إجازة غدا بمناسبة ثورة 23 يوليو وتعود الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى فى بيان له اليوم ، إنه بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم غد الثلاثاء. وأشار المركزى إنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019.

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