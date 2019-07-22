شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الاثنين..و"دبى" تربح 3.9 مليار درهم بدعم "إعمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء بورصة دبى التى ارتفعت بنسبة 1.30% بدعم من صعود سهم بدعم من سهم إعمار العقارية الذى وقع اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولى لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم، لتربح 3.9 مليار درهم، وتراجعت بورصتى الكويت والبحرين للجلسة الثانية على التوالى.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.56% خاسراً 50.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8907.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.74% رابحاً 65.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3822.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.9 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.55%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%.

وجاء سهم "أم آى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.07%، ثم أسمنت العربية بنسبة 2.82%، ثم جازادكو بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "اتحاد اتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.84% ثم اللجين بنسبة 2.78%، ثم اكسا التعاونية بنسبة 2.69%.

بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 23.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6039.10 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً 2.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6661.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.37% خاسراً 66.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4813.72 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 133.7 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار كويتى عبر 5814 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، فقطاع العقار بنسبة 0.04%.

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وجاء سهم "الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.27%، تلاه أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم "الاستشارات المالية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.61% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.81%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات الاثنين، بنسبة 0.24% خاسراً 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات الاثنين، بنسبة 0.24% خاسراً 3.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1534.16 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.7 مليون سهم، بقيمة قدرها 267 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.92%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.12%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 0.83%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انحفاض 2.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.32% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.30% رابحاً 35.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2774.87 نقطة. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.30% رابحاً 35.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2774.87 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 146.2 مليون سهم محققة ما قيمته 199.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2553 صفقة لـ36 سهما، وارتفعت 30 سهماً، وانخفضت 8 أسهم، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.29%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دبى للمرطبات بنسبة 14.97%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.57%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم أملاك للتمويل بنسبة 1.83%، ثم سهم العربية للطيران بنسبة 0.93%.