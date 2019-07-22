شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: تحليل خام الحديد فى كندا وألمانيا للتأكد من تركيزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك لجنة مختصة تقوم حاليا بتقييم كافة قطاعات شركة الحديد والصلب، حرصا على الشركة، وبهدف وقف نزيف الخسائر.

وقال نافع لـ" الخليج 365"، إن الملف الهام الذى نعمل عليه حاليا ،هو رفع تركيز خام الحديد من 52% حاليا إلى نحو 62% ، والوصول الى المعدل العالمى ،وبالتالى هذا يقلل نسبة الشوائب فى الخام بشكل كبير مما يقلل من تكلفة تصنيعه ويقلل من استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن خام الحديد موجود فى المناجم بالواحات، وهو بمثابة ثروة استراتيجية للشركة تميزها عن بقية الشركات .

وكشف رئيس القابضة المعدنية، إنه تم إرسال عينات الخام للتحليل فى معامل عالمية فى كندا وألمانيا، وهى معامل محايدة للتأكد من جدوى تطوير المناجم وتكلفة التطوير وإنعكاسه على الشركة وتنافسية منتجاتها .

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أوضح أن الشركة أنشئت لاستغلال خام الحديد فى أسوان، وتبين بعد ذلك عدم صلاحيته، وبالتالى فإن ملف المناجم مهم للغاية، وسيكون فاصلا فى تحديد مستقبل الشركة، موضحا إنه من المنتظر تطوير وتحديث الشركة بهدف زيادة الإنتاجية تدريجيا للوصول الى نحو 1.2 مليون طن سنويا بنفس التكنولوجيا المستخدمة حاليا فى الشركة .

وقال نافع ، إننا كقابضة معدنية حريصين على شركة الحديد والصلب والعاملين فيها ،وعلى تحديثها وإجراء الصيانات الدورية بانتظام مع استغلال الثروات المتاحة ، موضحا أن العروض التى تقدمت لتطويرالشركة لم ترق إلى الشروط المتعلقة بتطوير كيان كبير مثل الحديد والصلب ،ولا تتوافق مع شروط المناقصة.

أضاف ، أن الشركة تقوم بأعمال الصيانة بصورة منتظمة بجانب السعي لتخفيض الخسائر السنوية لها ، خاصة أن الخسائر نتيجة تراكمات من سنوات سابقة وعدم تسديد مستحقات الغاز والكهرباء ، لسنوات طويلة بجانب تقادم الآلاتن علاوة على إهمال تدريب العمال والاستثمار فيهم.