الارشيف / الاقتصاد

الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية تعاملات الأسبوع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسبوع مع تدفق المزيد من نتائج أعمال الشركات ومراقبة الأوضاع والتوترات في الشرق الأوسط.


كانت الحكومة الإيرانية قد احتجزت الجمعة الماضية ناقلتي نفط بريطانيتين وتم الإفراج عن إحداهما لاحقا، ولكن الثانية لا تزال في قبضة يد طهران بعد احتجاز طاقمها في مضيق هرمز.

Advertisements


وعقدت الحكومة البريطانية اجتماع أزمة لمناقشة كيفية الرد على الخطوة الإيرانية وإمكانية الإفراج عن الناقلة النفطية وسط إدانات دولية.


من ناحية أخرى، سيصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة مثل "فيسبوك" و"ألفابت" و"تويتر" وغيرها.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 27104 نقاط، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 8183 نقطة، في حين استقر "إي أند بي 500" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 2977 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية تعاملات الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا