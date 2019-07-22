شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسبوع مع تدفق المزيد من نتائج أعمال الشركات ومراقبة الأوضاع والتوترات في الشرق الأوسط.



كانت الحكومة الإيرانية قد احتجزت الجمعة الماضية ناقلتي نفط بريطانيتين وتم الإفراج عن إحداهما لاحقا، ولكن الثانية لا تزال في قبضة يد طهران بعد احتجاز طاقمها في مضيق هرمز.

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وعقدت الحكومة البريطانية اجتماع أزمة لمناقشة كيفية الرد على الخطوة الإيرانية وإمكانية الإفراج عن الناقلة النفطية وسط إدانات دولية.



من ناحية أخرى، سيصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة مثل "فيسبوك" و"ألفابت" و"تويتر" وغيرها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 27104 نقاط، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 37 نقطة) إلى 8183 نقطة، في حين استقر "إي أند بي 500" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 2977 نقطة.