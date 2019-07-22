شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النيكل من اعلى مستوياتها في 13 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم بفعل عمليات جني أرباح حيث سعى المضاربون للحصول على مكاسب عقب صعود المعدن إلى أعلى مستوى في ثلاثة عشر شهراً.



وتعرض النيكل أيضاً لضغوط من قوة الدولار وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي والطلب بالإضافة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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ويستخدم النيكل في صناعة الصلب المقاوم للصدأ، وكان قد ارتفع في وقت سابق يوم الخميس إلى أعلى مستوى في يونيو/حزيران عام 2018، كما حقق مكاسب بنسبة 20% في الأسبوعين الماضيين.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:19 بتوقيت مكة المكرمة بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، وهبطت أسعار النيكل لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 2.5% إلى 14360 دولار للطن بعد تسجيل مستوى 16457.5 دولار للطن في بورصة شنغهاي.