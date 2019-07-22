شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد احتجاز إيران ناقلة خام بريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع تجدد المخاوف حول سلامة عملية الشحن والملاحة فى الخليج العربي ، خاصة بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 12:45جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 63.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.60$ ،وسجل أعلى مستوي 64.01$ ،وأدنى مستوي 62.60 $ .

صعدت عقود "خام برنت" عند تسوية الجمعة بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال ستة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 61.32$ للبرميل.

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة إنه استولي على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني فى مضيق هرمز ،ردا على مصادرة المملكة المتحدة البريطانية ناقلة إيرانية فى وقت سابق من هذا الشهر.

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جددت تلك الحادثة المخاوف حيال سلامة عملية الشحن والملاحة فى الخليج العربي ،والتي تهدد بتعطل خمس إمدادات النفط فى العالم.

وأظهرت بيانات أن شحنات النفط الخام من المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" قد انخفضت فى أيار/مايو الماضي لأدنى مستوى لها فى عام ونصف.

وتعتبر عملية استيلاء إيران على ناقلة خام فى أهم ممر لتجارة النفط العالمية ،هو أحدث تصعيد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المواجهة مع الغرب ،والتي بدأت عندما دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة الأكثر تشددا على طهران حيز التنفيذ الفعلي فى بداية أيار/مايو.

من ناحية أخرى ،خفض جولدمان ساكس يوم الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط الخام فى 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا من 1.45 مليون برميل يوميا في بداية العام ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.