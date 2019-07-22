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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع لليوم الثاني على التوالي وسط طلب ضعيف والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، وسط طلب ضعيف يسيطر على السوق خلال الفترة الحالية ، مع استمرار المخاوف حيال مستقبل صناعة التشفير والعملات الرقمية فى الولايات المتحدة.
في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 221.77$ بانخفاض قدره 4.38$ بنسبة 1.9%،حيث سعر الافتتاح عند 226.15$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 228.30$ ،وأدنى سعر عند 218.94$.
فقد الايثريوم بالأمس نسبة 1.5% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 236.52$ لكل وحدة ايثريوم.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 283 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.
تتراجع معظم عملات التشفير الرئيسية ، فى ظل طلب ضعيف يسيطر على السوق خلال الفترة الحالية ، مع استمرار المخاوف حيال مستقبل صناعة التشفير والعملات الرقمية فى الولايات المتحدة.
وشن الساسة الأمريكيين الأسبوع الماضي هجوما حادا على صناعة التشفير وعلى عملات البتكوين وليبرا ،الأمر الذي فسر على إنه قد يكون بداية لحظر تداولات الأصول الرقمية فى أكبر سوق تشفير بالعالم ، فى ضربة قد تنهي تماما مستقبل تلك الصناعة الوليدة.
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