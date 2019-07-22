شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، خاصة بعد انحسار احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى معدلات الفائدة خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 97.29 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.15 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.13 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.67 نقطة.

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وأضاف المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.4% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعدما قلص المستثمرين احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة خلال هذا الشهر.

ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي بعد خطاب متشائم من رئيس البنك الاحتياطي فى نيويورك "جون ويليامز" ،وسرعان ما تراجعت تلك الاحتمالات فى وقت لاحق بعدما أوضح المتحدث باسم البنك أن هذه التصريحات لا تشير إلى إجراءات محتملة فى السياسة النقدية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن بنك الفيدرالي الاتحادي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع السياسة النقدية فى الفترة من 30 إلى 31 تموز/يوليو.

وأشارت الصحيفة إلى إن المخاوف بشأن النمو العالمي والشكوك المستمرة حول النزاعات التجارية قد تدفع المركزي الأمريكي إلى إجراء المزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة.