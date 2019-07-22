شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف مكاسبها قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، لترتفع مجددا قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا ، بفضل الطلب القوي من قبل مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% حتى الساعة 12:05 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.36$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 16.21$،وسجلت الأعلى عند 16.42$ ،والأدنى عند 16.16$.

فقدت الفضة يوم الجمعة نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 13 شهرا عند 16.58$ للأوقية.

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وعلى مدار الأسبوع المنصرم، حقق المعدن الأبيض "الفضة" ارتفاعا بنسبة 6.6% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أواخر حزيران/يونيو 2016.

وتعود المكاسب القوية للفضة بالفترة الأخيرة ، إلى كون المعدن الأبيض مقوما فى الوقت الحالي بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بالذهب ،لذلك نرى دخول طلب تجزئة قوي قادم إلى سوق الفضة.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث عندما بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى فى ست سنوات.

والفضة تميل دائما على أساس النسبة المئوية إلى التفوق على الذهب، سواء كان هذا التحرك صعودا أو هبوطا حسب حركة السوق.