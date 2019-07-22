شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،استنادا على آمال خفض الفائدة الأمريكية خلال اجتماع البنك الفيدرالي الاتحادي الأسبوع المقبل ،ويقود الارتفاعات شركات الموارد الأساسية ،بجانب قطاع الطاقة المستفيد من صعود أسعار النفط العالمية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بأكثر من 0.1% ، فى أول مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بعد إشارات متجددة حول خفض الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن بنك الفيدرالي الاتحادي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع السياسة النقدية فى الفترة من 30 إلى 31 تموز/يوليو.

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وأشارت الصحيفة إلى إن المخاوف بشأن النمو العالمي والشكوك المستمرة حول النزاعات التجارية قد تدفع المركزي الأمريكي إلى إجراء المزيد من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة.

قادت أسهم شركات الموارد الأساسية قائمة الشركات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 0.7% ، وحقق أيضا قطاع الطاقة مكاسب قوية بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب تصاعد المخاوف حول سلامة الشحن فى الخليج العربي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.6%.

فى أوروبا صعد مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،وفى ألمانيا ارتفع مؤشر داكس بأكثر من 0.2% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% .

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، قبل إغلاق التصويت على اختيار رئيسا جديدا لحزب المحافظين ، من المقرر تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة فى بريطانيا ،ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت غدا الثلاثاء.