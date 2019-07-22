شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط بفعل تواصل عمليات جني الأرباح وصعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط تواصل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ست سنوات ، بالإضافة إلى صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,422.21$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,427.11$،وسجلت أعلى مستوي 1,429.95$.

فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 1.45% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,452.89$ للأونصة.

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لكنها حققت ارتفاعا بنسبة 0.7% على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،استنادا على احتمالات خفض الفائدة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية.

يأتي صعود الدولار الأمريكي بعدما قلص المستثمرين احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بإجراء خفض كبير فى أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل ،وتحسن عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 5.87 طن متري فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 820.49 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي.