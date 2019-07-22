شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التعافي بعد احتجاز إيران ناقلة خام بريطانية فى مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع تجدد المخاوف حول سلامة عملية الشحن والملاحة فى الخليج العربي ، خاصة بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز.

بحلول الساعة 09:44بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 56.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 55.72$،وسجل أعلى مستوي 57.01$ ،وأدنى مستوي 55.72$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.75$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.60$ ،وسجل أعلى مستوي 64.01$ ،وأدنى مستوي 62.60$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الجمعة ارتفاعا بأكثر من 0.2% ، فى أول مكسب خلال ستة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 54.76$ للبرميل.

وصعدت أيضا عقود برنت بنسبة 0.5% ، بعدما سجلت فى اليوم السابق مستوي 61.32$ للبرميل الأدنى منذ 18 حزيران/يونيو الماضي.

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وفقدت أسعار النفط العالمية نحو 7.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، بأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بفعل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوقعات القاتمة للطلب على النفط.

أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة إنه استولي على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني فى مضيق هرمز ،ردا على مصادرة المملكة المتحدة البريطانية ناقلة إيرانية فى وقت سابق من هذا الشهر.

جددت تلك الحادثة المخاوف حيال سلامة عملية الشحن والملاحة فى الخليج العربي ،والتي تهدد بتعطل خمس إمدادات النفط فى العالم.

وأظهرت بيانات أن شحنات النفط الخام من المملكة العربية السعودية "أكبر مصدر للنفط فى العالم" قد انخفضت فى أيار/مايو الماضي لأدنى مستوى لها فى عام ونصف.

وتعتبر عملية استيلاء إيران على ناقلة خام فى أهم ممر لتجارة النفط العالمية ،هو أحدث تصعيد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المواجهة مع الغرب ،والتي بدأت عندما دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة الأكثر تشددا على طهران حيز التنفيذ الفعلي فى بداية أيار/مايو.

من ناحية أخرى ،خفض جولدمان ساكس يوم الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط الخام فى 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا ،وأعاذ ذلك إلى تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.