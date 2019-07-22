شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني على التوالي فى انتظار محفزات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، فى انتظار محفزات إيجابية جديدة تدعم الطلب ،وتدفع الأسعار للتداول فوق 11,000$ ،والسير نحو تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين فى بورصة "بتستامب" حول 10,535$ بانخفاض قدره 70$ بحوالي 0.7%،حيث سعر الافتتاح عند 10,605$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,686$ ،وأدنى سعر عند 10,516 $.

انخفضت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" يوم الأحد بنسبة 1.4% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 11,120$.

وحقق البتكوين ارتفاعا بنسبة 4% على مدار تعاملات الأسبوع المنصرم ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 9,049$ ،وتمسك الأسعار بالعودة للتداول سريعا أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$.

Advertisements

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي واحد مليار$ إلى إجمالي 288 مليار$ ، مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وانخفض البتكوين لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع بسبب حالة عدم اليقين تجاه الأمور التنظيمية فى الولايات المتحدة ،خاصة بعد الهجوم الحاد الذي شنه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " و وزير الخزانة "ستيفن منوشين" على صناعة التشفير وعلى عملات البتكوين وليبرا.

وعقد الكونغرس الأمريكي عدة جلسات لمناقشة العملات المشفرة وعملة فيسبوك المستقبلية "ليبرا" ،وتراوحت أراء المشرعين الأمريكيين بين الداعمة للغاية أو الرافضة تماما.

والسوق الرقمية حاليا فى انتظار محفزات إيجابية جديدة ، تساعد فى تنشيط الطلب الاستثماري مرة أخرى على أصول التشفير ، وتدفع البتكوين للتداول فوق 11,000$ ، والسير نحو تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

وقد تأتي تلك المحفزات مع انطلاق عمل منصة Bakkt رسميا فى وقت لاحق اليوم ، حيث من المنتظر أن تجذب المنصة الكثير من مستثمري المؤسسات ، والمفترض إن تقوم المنصة بتسوية عقودها الآجلة باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.