شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل التراجع قبيل التصويت على اختيار رئيس الحكومة الجديد فى بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، وقبيل تصويت هام فى بريطانيا لاختيار رئيس الحكومة الجديد ، وسط مؤشرات قوية على فوز "بوريس جونسون" بثقة حزب المحافظين ،والذي يعزز وصوله إلى السلطة احتمال انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 08:05 جرينتش،ليتداول عند 1.2482$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2492$،وسجل الأعلى عند 1.2519$ ، والأدنى عند 1.2479$.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بعد انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

وانخفض الجنيه بنسبة 0.6% مقابل الدولار على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر، بفعل مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، كأفضل استثمار فى سوق العملات الأجنبية ،وكأفضل استثمار بديل فى ظل تزايد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

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يجري أعضاء حزب المحافظين فى المملكة المتحدة البريطانية تصويتا مغلقا يوم الاثنين لاختيار رئيسا جديدا للحزب ، على أن يكشف عن النتائج صباح الثلاثاء ،وينحصر الاختيار بين "بوريس جونسون " و "جيرمي هانت".

ومن المقرر أن يزور الفائز يوم الأربعاء الملكة "إليزابيث الثانية" ،والتي سوف تكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد.

والمهمة الرئيسية لرئيس الوزراء الجديد فى بريطانيا النجاح فيما أخفقت فيه "تيريزا ماي" ،أي تطبيق "بريكست" فى بلد لا يزال منقسما بشدة حول هذا الموضوع بعد ثلاث سنوات من استفتاء الانفصال فى 23 حزيران/يونيو2016.

ويعد "بوريس جونسون" الذي شغل منصب وزير الخارجية فى حكومة ماي قبل استقالته ، المرشح الأوفر حظا لنيل ثقة حزب المحافظين ،ويعد من أبرز المتحمسين لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي فى أقرب وقت ممكن حتى ولو بدون اتفاق ، وكان من أكبر الدعاة لاستفتاء "بريكست" الذي صوت فيه البريطانيون بأغلبية ضئيلة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب "بوريس جونسون" في مقاله الأسبوعي أمس الأحد بصحيفة "تيلغراف" يمكننا مغادرة الاتحاد الأوروبي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر ،ونمتلك التكنولوجيا التي تستطيع درء الحاجة للالتزام بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية،وما نحتاجه حاليا هو الإرادة و القيادة.

وأعلن "بوريس" إن بلاده قد تخرج باتفاق للتجارة الحرة ،سنتفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي بعد بالانفصال الرسمي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر.