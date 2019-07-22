شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية مع مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 107.97 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.79، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.07، بينما حقق الأدنى له عند 107.70، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.71 وذلك قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد فوز الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالأغلبية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، ويأتي ذلك وسط استمرار النزاعات التجارية التي تصاعدت مؤخراً بين اليابان وكوريا الجنوبية والتي قد تستمر مع استمرار آبي في قيادة البلاد.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي خلال هذا الأسبوع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وكل من بيانات القطاع الخدمي والصناعي، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة الخميس المقبل، وصولاً للكشف مع نهاية الأسبوع عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8% والذي يعد أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد الأمريكي في عامين.