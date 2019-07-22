شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد اللايتكوين من الأعلى لها في أسبوعين مع تراجعها بأكثر من 1% في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بما يفوق من 1% أو بنحو 1.2$ اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو ضمن عمليات تصحيحية محدودة عقب ارتفاعها في جلستي الخميس والجمعة الماضيان بأكثر من 13% وبنحو 12% على التوالي موضحة ارتدادها آنذاك من الأدنى لها منذ 11 من أيار/مايو ضمن عمليات تصحيحية لخسائرها موسعة مؤخراً في أعقاب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من 2018 عند 146$ وتضاعف قيمتها السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام.

وفي تمام الساعة 05:37 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.20% إلى مستويات 98.60$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 99.66$، بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 98.07$، بينما حققت الأعلى لها عند 100.90$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.21$ مليار.

هذا وقد حققت اللايتكوين الأسبوع الماضي مكاسب فاقت 11% بعد أن نجحت في أن تمحي الخسائر التي تكبدتها في مطلع الأسبوع الماضي وسط تراجعات الأصول الرقمية من جراء التحذيرات والانتقادات التي تبعنها مؤخراً من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونظيره محافظ بنك إنجلترا مارك كارني بالإضافة إلى وزراء مالية دول مجموعة السبع للعملات الرقمية بشكل عام وبالأخص لليبرا بشكل خاص تلك العملة الرقمية المشفرة التي يعتزم موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاقها لاحقاً.

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ونود الإشارة، لكون اللايتكوين التي استطاعت الأربعاء استرداد مركزها مرة أخرى كرابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، وفي نفس السياق، قد عكست الأسبوع الماضي أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مع تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين عليها بنحو النصف من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين بحلول السادس من آب/أغسطس المقبل.

بخلاف ذلك، لا تزال العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تعكس تكبدها لخسائر شهرية حالياً بنحو 19% وتعد بصدد أول خسائر شهرية لها في سبعة أشهر ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تضاعف قيمته السوقية بأكثر من ثلاثة أضعاف في النصف الأول من هذا العام، حيث عكست الشهر الماضي أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين مع ارتفاعها بقرابة 7%.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب الشهر الماضي عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول الخميس القادم والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هو سفير رائع لهذه الصناعة.