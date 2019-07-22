شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 10 من أيار/مايو من عام 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية مع مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.05% لتتداول حالياً عند 1,427.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,428.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,426.70$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.03% إلى 97.17 مقارنة بالافتتاحية عند 97.15.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطون، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأحد فوز الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالأغلبية في مجلس الشيوخ بالبرلمان الياباني، ويأتي ذلك وسط استمرار النزاعات التجارية التي تصاعدت مؤخراً بين اليابان وكوريا الجنوبية والتي قد تستمر مع استمرار آبي في قيادة البلاد.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضي تراجع عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن تصريحاته الأخيرة، مع إفادته بأن خطابه الأخير لم يكن حول إجراءات السياسة النقدية المحتملة في اجتماع اللجنة القادم، الأمر الذي قلص من تكهنات الأسواق بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس مع نهاية هذا الشهر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الجمعة تبني صحيفة وول ستريت جورنال لاحتمالية خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع 30-31 تموز/يوليو بواقع 25 نقطة أساس فقط، وأن صانعي السياسة النقدية لدى اللجنة الفيدرالية قد يقدموا على تخفيضات أخرى في المستقبل اعتماداً على تنامي حالة عدم اليقين حيال ونيرة النمو العالمي والتجارة العالمية.

على صعيد أخر، لا يزال تصاعد التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تحد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتدفعهم بشكل أو بأخر إلى تحويل السيولة إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب الذي يعد ملاذ آمن لحين اتضاح الرؤية، ومن المرتقب أن تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في وقت لاحق اليوم اجتماع طارئ لحكومته لمناقشة أمن الشحن في مضيق هرمز بعد أن استولت إيران على ناقلة نفط بريطانية الأسبوع الماضي رداً على مصادرة المملكة لناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الجاري الكشف عن بيانات سوق الإسكان وكل من بيانات القطاع الخدمي والصناعي، وذلك قبل صدور قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة الخميس المقبل والتي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الأمريكي، وصولاً إلى الكشف مع نهاية هذا الأسبوع عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8% والذي يعد أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد الأمريكي في عامين.