شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 15 من تموز/يوليو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل أكبر اقتصاديات منقطة اليورو ألمانيا ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1216 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1218، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1208، بينما حقق الأعلى له عند 1.1221، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1221 قبل أن يستهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل ألمانيا الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تهديد زعيم حزب الليجا ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في إيطاليا ماتيو سالفيني بفض التحالف الحكومي من حركة خمسة نجوم وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة عقب التراشق اللفظي مع قادة الحركة، معرباً عن كون نافذة الانتخابات مفتوحة دائماً وأنه من الغريب المشاركة في الحكم مع من يسيئون إليك.