شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يتلون باللون الأحمر - تحليل صباحي - 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -82.43 نقطة ، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6800.0 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7000.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6600.00 ومستوى المقاومة 6900.00 .