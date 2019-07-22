شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 22-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على الانخفاض الثاني على التوالي ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.84% بما يعادل -76.03 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 8957.80 ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 9084.75 ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد واختراق هذه المقاومة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9084.75 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 9403.05 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8889.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .

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